Cementir, nel 2021 record storico per i ricavi a 1,36 miliardi di euro. L'utile sale a 113,3 milioni

Cementir Holding archivia il 2021 con un record storico dei ricavi in crescita dell'11% sul 2020 a 1,360 miliardi di euro. Record anche per il margine operativo lordo che si attesta a 311,0 milioni di euro, con un incremento del 17,9%. Se si escludono le poste non ricorrenti, il mol è pari a 300 milioni di euro, in crescita del 14% sul 2020. Il risultato operativo è in aumento del 25,8% a 197,8 milioni di euro e l'utile netto di gruppo cresce dell'11% a 113,3 milioni di Euro (102,0 milioni di Euro nel 2020).

Scende l'indebitamento finanziario netto a 40,4 milioni di Euro (122,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2020). Il cda del gruppo ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti, prevista per il 21 aprile 2022 in un'unica convocazione, la distribuzione di un dividendo di 0,18 Euro per ciascuna azione ordinaria (0,14 Euro nel 2020).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 16:43

