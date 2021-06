Addio cashback, Draghi lo cancella con un anno di anticipo. Da luglio niente più rimborsi

Dopo appena sette mesi, diciamo già addio al cashback. La cabina di regia del Governo presieduta dal premier Mario Draghi ha infatti deciso di cancellare i rimborsi sui pagamenti digitali per chi registra il bancomat o la carta di credito sulla app Io: domani 30 giugno scade il primo semestre, si procederà con i rimborsi fino a 150 euro per chi ha effettuato almeno 50 pagamenti dal 1 gennaio in poi (e 1.500 euro per chi ha registrato più transazioni) e poi si metterà la parole fine alla misura voluta dal governo precedente e dall'ex premier Giuseppe Conte.

Un'esperienza in chiaroscuro, quella del cashback: se da un lato doveva spingere gli italiani a usare il più possibile i pagamenti digitali (e favorire il tracciamento), dall'altro il super-cashback da 1.500 euro per chi totalizzava più transazioni ha portato a delle storture. Con tanto di 'furbetti' che approfittavano di alcune situazioni - come dei distributori self service di carburante - per micropagamenti da pochi centesimi alla volta per scalare la classifica e inseguire il ricco premio.

A luglio rimborsi per i primi sei mesi

Ovviamente lo stop non riguarda chi ha già partecipato al programma: chi ha maturato il diritto al rimborso per il primo semestre del 2021, riceverà un bonifico sul conto indicato in fase di registrazione a partire dal mese di luglio, probabilmente dopo la terza settimana (nel caso del cashback di Natale i rimborsi partirono da fine gennaio). La classifica finale del super-cashback sarà resa nota invece entro il 10 luglio: prima di pubblicarla, il sistema stornerà dal conteggio le transazioni anomale, cioè quelle per importi molto bassi effettuate a poca distanza l'una dall'altra, proprio per stanare i furbetti e impedire che siano premiati. Dal prossimo mese, con ogni probabilità, il problema non ci sarà più.

