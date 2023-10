Canone Rai da 90 a 70 euro: «Un quarto tagliato dalla bolletta elettrica». La svolta nella Manovra

di Redazione web

«Ci sarà un primo intervento sul canone Rai che sarà tagliato dalla bolletta dei contribuenti». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa che ha approvato la legge di Bilancio. «Passerà da 90 a 70 euro all'anno», ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti.

Cosa ha detto Giorgetti

«Un quarto del canone non viene più pagato in bolletta». Lo annuncia il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa che si tiene a palazzo Chigi, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la legge di bilancio 2024. In particolare, il pagamento del canone Rai passerà da 90 a 70 euro l'anno.

