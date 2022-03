Il «Risveglio del Leone» nel piano Caltagirone per Generali: gran balzo del titolo che sfiora 20 euro

Il programma del gruppo Caltagirone, 'Awakening the Lion', punta a 'risvegliare il Leonè per portare l' utile netto della 'Bella addormentatà a 4,2 miliardi nel 2024 con una crescita media annua del 14% dell'eps (utile per azione), contro il 6/8% del piano presentato a dicembre dall'attuale ceo Philippe Donnet, generare cassa per 9,5-10,5 miliardi nel triennio e avere a disposizione fino a 7 miliardi per l'M&A (più del doppio rispetto ai 3 miliardi previsti nel piano da sfidare) con un limitato numero di operazioni ma di taglia maggiore rispetto a quelle realizzate finora.

E la borsa è sembrata apprezzare: il titolo Generali ha concluso in rialzo dell'1,86% a 19,4 euro. Nel piano illustrato a Milano agli analisti e alla stampa dai candidati della lista per il cda messa in campo da Francesco Gaetano Caltagirone, che è salito nel frattempo al 9% del capitale (all'ultimo aggiornamento era all'8,5%) in vista dell'assemblea del 29 aprile, sono previsti 1,5/1,6 miliardi di investimenti nella trasformazione tecnologica e digitale (contro 1,1 miliardi del piano Generali Lifetime Partner 24) e un taglio dei costi per 600 milioni.

Della strategia annunciata il 15 dicembre scorso dal Leone vengono confermati i dividendi (5,2/5,6 miliardi promessi da Donnet) anche se l'attuale gestione è accusata di non aver impresso un cambio di rotta «al declino della compagnia».

Costamagna su questo non ha lesinato dati: se si toglie il 2021, influenzato dal calo dello spread dovuto a Draghi e dal fatto che «due azionisti hanno comprato un sacco di azioni per costruire le loro posizioni», i risultati per gli azionisti calcolati dall'apprezzamento dei titoli e dai dividendi (Il return shareolder) è stato del «33% rispetto al 73% medio offerto dai suoi peer (società analoghe), meno della metà». Generali contesta la lettura critica e in serata con una nota ribadisce che i due piani strategici triennali varati hanno centrato tutti gli obiettivi.

«Quello che vi presentiamo è una strategia ambiziosa ma realizzabile», ha affermato Luciano Cirinà, candidato per il ruolo di amministratore delegato, sospeso mercoledì scorso dall'incarico di responsabile per l'Austria e il Centro Est Europa del gruppo assicurativo «Ho chiesto un'aspettativa non retribuita che è stata rigettata a causa della crisi ucraina e del momento geopolitico. E mi è stata poi comunicata una sospensione che giuridicamente non è un provvedimento disciplinare», ha precisato il manager in conferenza stampa dove, interpellato sugli effetti della guerra in Ucraina ha indicato che il piano «non tiene ancora conto di potenziali downside».

Sul fronte dell'M&A è intervenuto l'ex Goldman Sachs Claudio Costamagna, candidato al posto di presidente del Leone, che ha parlato di «meno deal ma più grossi» da finanziare anche «usando un pò di leva finanziaria per fare fuoco». «Non abbiamo nulla sul tavolo ma abbiamo in mente acquisizioni fra 4,5 e 6 miliardi. Opportunità ce ne sono tante sia in mercati in cui siamo già presenti (Italia compresa) ma anche in Cina e India. In Cina Generali è arrivata nel 2002 prima di tutti gli altri ed è rimasta ferma al palo perché nessuno se ne è mai occupato» ha aggiunto convinto che «dobbiamo avere antenne ben pronte a cogliere le opportunità».

L'interesse è crescere con acquisizioni nel ramo Danni, nell'asset e nel wealth management anche negli Usa, nel fintech e nell'insurtech. E nell'ipotesi, per ora del tutto teorica, che si possa prospettare in futuro anche una maxi acquisizione da 15 o 30 miliardi il banchiere d'affari non ha escluso a priori il ricorso a un aumento di capitale. Ma il piano prevede anche un riposizionamento geografico su Paesi in grado di dare maggiori risultati e una semplificazione semplificazione organizzativa».

Si punta su una “rete ibrida” al passo con i tempi, in grado di competere anche sul fronte digitale, e - sottolinea Cirinà - a «valorizzare i nostri talenti». Oltre al riposizionamento strategico di Generali, l'altro pilastro di Awakening the Lion è rappresentato dalla governance. La lista del cda uscente con Donnet candidato per essere riconfermato ceo «concentra il potere sull'ad senza ribilanciare i poteri come vogliamo noi», ha dichiarato Costamagna. L'idea è di »introdurre la figura di lead indipendent director« a capo dei consiglieri indipendenti nel nuovo consiglio e di utilizzare di più il comitato con parti correlate. Si pensa poi di introdurre un direttore generale e un comitato esecutivo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Marzo 2022, 09:10

