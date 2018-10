Piazza Affari vola, spread sotto 290

guadagna oltre il 2% dopo la conferma del rating ma il cambio di prospettive da stabili a negative di Standard & Poor's comunicata venerdì scorso a mercati chiusi.



LEGGI ANCHE S&P's grazia l'Italia: rating confermato ma outlook negativo

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Borsa di Milano in rialzo e spread in calo sotto quota 290 punti base. Piazza AffariLo spread tra Btp e Bund si riduce ancora scendendo sotto la soglia dei 290 punti base. Il differenziale è calato fino a un minimo di seduta di 288 punti con il tasso del Btp decennale al 3,27%, per poi riportarsi sui 290 punti base conun rendimento al 3,30%.Sprint delle banche a Piazza Affari con in testa Carige che guadagna il 10,8% a 0,0051 euro. Si mette in mostra anche Mps (+7%) a 1,51 euro. Viaggiano solidamente in terreno positivo Banco Bpm (+5,5%) e Ubi (+5,1%), Bper (+4,1%), Unicredit (+4%) e Intesa (+3,3%). Performance positiva per Banca Ifis (+6%) e Popolare di Sondrio (+4%).Anche le Borse europee proseguono la seduta in rialzo. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,9%. In rialzo Londra (+1,3%), Francoforte (+1,2%) e Madrid (+1,1%). In positivo anche Parigi (+0,2%), dopo l'apertura in ritardo per motivi tecnici. Vola il comparto farmaceutico (+1,8%) con Novartis (+2,2%), Bayer (+2,7%), AstraZeneca (+2%) e Roche (+1,7%). Avanzano i titoli finanziari (+1,7%) dove si mettono in mostra Hsbc (+4,5%), Royal Bank (+4%), Ubs (+2,3%), Banco Santander (+2,3%) e Deutsche Bank (+2%). In positivo gli energetici (+1,1%) con il prezzo del petrolio in calo. In rialzo Bp (+1,3%), Total (+1%) e Shell (+0,6%).