Bonus trasporti già esaurito, stop alle richieste. Nel click-day i fondi terminati in poche ore

C'è chi si è messo in fila già prima delle 8 per averlo, magari anche senza riuscirci. Il bonus trasporti è andato esaurito nel giro di poche ore, con il Ministero del Lavoro che ha dato lo stop alle richieste comunicandolo nella pagina web su cui da questa mattina si poteva chiedere il contributo fino a 60 euro per l'abbonamento al tpl. «Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria», si legge sul sito. «Gli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di ottobre 2023, saranno resi disponibili per nuove domande dalle 8 del primo novembre 2023. La piattaforma resterà attiva fino all'esaurimento delle risorse».