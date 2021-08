Rimborso Irpef: ad agosto fino a 1880 euro in busta paga

Bonus in busta ad agosto paga fino a 1.880 euro per alcuni lavoratori. Si tratta del rimborso Irpef: detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (l'Irpef, appunto), il cui valore dipende anche dal tipo di contratto di lavoro.

Nel dettaglio, come sostituto di imposta, è direttamente il datore di lavoro che applica in busta paga le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente.

Questa agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti, grazie a una serie di detrazioni che vengono calcolate e rapportate in base ai giorni di lavoro effettuati nel corso dell'anno. Non tutti i dipendenti riceveranno l'intero importo del rimborso Irpef di 1.880 euro: qualcuno potrebbe trovarsi anche delle cifre inferiori.

Il "bonus" dipende anche dal tipo di contratto di lavoro di ciascun lavoratore. Ad esempipo, per i lavoratori con un contratto a tempo determinato, la detrazione Irpef non può essere inferiore ad una soglia prefissata.

La detrazione per il lavoro dipendente arriva effettivamente a quella massima, ovvero a 1.880 euro, quando il reddito complessivo del lavoratore non supera la soglia di 8.000 euro. In ogni caso, l'importo del bonus che arriverà direttamente in busta paga non potrà essere inferiore a 690 euro. La soglia minima di detrazione Irpef sale a 1.380 euro quando il lavoratore, con un reddito complessivo che non supera 8.000 euro, è occupato con un contratto a tempo determinato.

La detrazione in busta paga decresce al crescere del reddito complessivo del lavoratore. Per i lavoratori che hanno un reddito complessivo sopra la soglia di 8.000 euro, ma sotto i 28.000 euro, la detrazione è pari a 978 euro. Il rimborso si azzera in presenza di un reddito complessivo del lavoratore pari o superiore alla soglia dei 55mila euro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 13:56

