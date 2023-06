Bonus bollette, verso la proroga a settembre sostegno per meno abbienti. Alle 18 il Cdm. Tutti i provvedimenti in programma

di Redazione web

C'è la proroga al terzo trimestre - a quanto si apprende - del bonus sociale per aiutare i meno abbienti a pagare le bollette, nel decreto legge con sostegni a famiglie e imprese per l'acquisto di luce e gas, atteso in Consiglio dei ministri. Il provvedimento, inoltre, dovrebbe far valere fino a settembre anche il taglio dell'Iva al 5% e l'azzeramento degli oneri generali di sistema solo per il gas.

Non dovrebbe invece arrivare la proroga per i crediti di imposta. La misura, come spiegano fonti di governo, si autosostiene con risparmi di spesa sulle somme già stanziate per gli aiuti contro il caro bollette nel primo semestre.

Cdm alle 18

In arrivo nuovi sostegni a famiglie e imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale: un decreto legge con disposizioni urgenti in questa materia è fra i provvedimenti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si riunirà alle 18.

All'ordine del giorno ci sono anche due provvedimenti per cui era previsto l'esame preliminare nella riunione di giovedì scorso, poi slittati perché la premier Giorgia Meloni non ha partecipato al Consiglio dei ministri per «sopraggiunti impegni personali».

Si tratta di un disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità , presentato dal Ministero della Protezione civile e delle politiche del mare. E di un disegno di legge con interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, presentato dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti.

Verranno poi esaminati: un decreto legislativo sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della delega al Governo prevista dalla legge sulla concorrenza del 2022, presentato dal Ministero della Pubblica amministrazione, da quello delle Imprese e del Made in Italy, e da quello dell'Economia; e un disegno di legge per l'abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1871-1890 e di altre norme del 1861-1870, presentato dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero per le Riforme istituzionali e semplificazione normativa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 16:52

