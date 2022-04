Bonus auto e moto elettriche, l'ok del governo agli incentivi: 2 miliardi in tre anni. Ecco tutti i vantaggi per gli italiani

Il bonus auto e moto elettriche è stato approvato. Il decreto del Governo dà il via libera alle agevolazioni per l'acquisto di mezzi elettrici, ma coinvolgerà anche ibride e a bassa emissione. Si tratta di una misura strutturale che, su proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, stanzia 650 milioni l'anno per il 2022, il 2023 e il 2024. Una manovra da 2 miliardi di euro per venire incontro a chi deciderà di acquistare veicoli a impatto zero.

Il provvedimento, firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una misura strutturale da 2 miliardi in 3 anni. Si tratta di risorse che fanno parte del Fondo Automotive che ha una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi fino al 2030 per dare un sostegno alla filiera nella transizione verso l'elettrico.

«La misura pluriennale permette alle aziende di fare programmazione industriale verso lo sviluppo. Non sono risolutivi, ma sono uno strumento emergenziale per attraversare un periodo difficile», ha dichiarato Giorgetti. Per l'acquisto di auto elettriche, con prezzo fino a 35 mila euro più Iva, si potrà chiedere un contributo di 3mila euro, a cui potranno aggiungersi altri 2mila euro se è contestualmente rottamata un'auto omologata in una classe inferiore a Euro 5. Questa categoria di ecobonus è finanziata con 220 milioni nel 2022, 230 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024.

Per l'acquisto di veicoli ibridi plug-in, con prezzo fino a 45mila euro più Iva, è possibile chiedere un contributo di 2mila euro a cui potranno aggiungersi ulteriori 2mila euro con la rottamazione di un'auto inferiore a Euro 5. Per questa categoria di di ecobonus sono previsti 225 milioni nel 2022, 235 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024.

Anche per le auto endotermiche a basse emissioni, con un prezzo fino a 35 mila euro più Iva, il contributo potrà essere di 2mila euro, ma solo con rottamazione di un'auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5. Questa categoria di ecobonus è finanziata con 170 milioni nel 2022, 150 milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024.

Gli incentivi per l'acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in ed endotermiche sono concessi soltanto alle persone fisiche. Una piccola percentuale dei fondi è poi riservata alle società di car sharing per comprare veicoli elettrici, ibridi, plug-in.

Sono previsti contributi alle piccole e medie imprese, ma solo per l'acquisto di veicoli commerciali nuovi elettrici con la contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Aprile 2022, 14:30

