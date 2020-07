Bonus 600 euro, si va verso la proroga per i lavoratori di turismo e spettacolo

Si va verso la proroga deldiper i lavoratori dele dello. «Sì, è ipotizzabile il prolungamento del bonus» dei 600 euro per alcuni settori, come spettacolo e turismo, ha annunciato infatti il ministro del Lavororispondendo alla domanda di un utente nel corso dell'evento online M5S 'Villaggio Rousseau - Le Olimpiadi delle Idee'.Con il prossimo decreto legge di agosto grazie «allo scostamento di 25 miliardi una buona parte, più di metà, verterà su norme per il lavoro, ci sarà attenzione anche per i lavoratori dello spettacolo e gli stagionali del turismo che avranno un po' più di difficoltà».