Bonus 200 euro, elenco dei beneficiari esteso a chi non ha la Partita Iva: ecco chi può riceverlo e come ottenerlo

Bonus 200 euro esteso a anche ai lavoratori autonomi e professionisti non titolari di una Partita Iva. Il ministero del Lavoro e quello delle Finanze hanno firmato il decreto, che prevede l'allargamento dei beneficiari dell'indennità una tantum, prevista come aiuto alle famiglie per contrastare il caro vita.

Come ottenere il bonus 200 euro

Il bonus 200 euro è stato previsto dal governo, come forma d'aiuto alle famiglie, pressate dai costi dell'energia in crescita e dall'inflazione. La misura, disposta dal decreto legge 17 maggio 2022, è stata successivamente incrementata di ulteriori 150 euro, per le medesime, categorie con i redditi più bassi. Il nuovo allargamento della fascia di beneficiari comprenderà circa 30mila lavoratori autonomi e circa 50mila professionisti, tra cui circa 30mila specializzandi in medicina e chirurgia.

Per ottenerlo, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro come dipendenti di azienda pubblica o privata o in qualsiasi altra forma. Per chi percepisce o dichiara un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, sono previsti dal Decreto Aiuti Ter ulteriori 150 euro, che si andranno a sommare ai 200. Per ottenerlo si potrà fare domanda attraverso i portali dell'ordine professionale o attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate.

