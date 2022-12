Bonus 18enni fino a 1.000 euro: i criteri saranno tetto Isee e merito

di Redazione web

Il bonus per i diciottenni potrà arrivare fino a mille euro. Lo annuncia il presidente della commissione Cultura Federico Mollicone. Il meccanismo, che entrerà in manovra, combina due criteri: il tetto Isee fino a 35mila euro e il risultato scolastico alla maturità.

Il bonus arriverà solo a chi rispetta almeno uno dei due criteri e in quel caso sarà pari a 500 euro mentre raddoppierà per chi li soddisfa entrambi.«Confermiamo l'Isee ma la grande novità è che raddoppia, non ci sarà solo il criterio di un Isee medio basso ma gli studenti meritevoli, che otterranno 100 alla maturità e con un Isee sotto la soglia, possono raddoppiare»

Ancora da definire il nome, non sarà comunque più 18app

Ancora da definire il nome del bonus per i diciottenni che non si chiamerà comunque più 18app. Lo annuncia il presidente della commissione Cultura Federico Mollicone. Allo stato - ha spiegato Mollicone - si è parlato di Carta Cultura e Carta del Merito ma «ci lavoreranno i creativi e faremo una campagna di comunicazione». «Il ministro Sangiuliano - ha spiegato Mollicone - convocherà un tavolo ai primi di gennaio per un nuovo regolamento coinvolgendo tutte le associazioni di categoria. Siamo soddisfatti - ha concluso - per quella che è un'azione da riformisti conservatori».

