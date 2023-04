Bollette, nuovi aumenti per elettricità e gas: si rischia una stangata fino a 459 euro. Tutte le novità

di Redazione web

Non è finita l’emergenza bollette. Dopo la tregua degli ultimi mesi, i prezzi di luce e gas torneranno a salire. Per l’elettricità, famiglie e piccole imprese saranno destinate a spendere il 10 per cento in piu nel terzo trimestre dell’anno rispetto alla tariffe del trimestre in corso, mentre i rincari saliranno del 25% nel periodo che va da ottobre a dicembre. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, senza la reintroduzione dello sconto ora vigente sugli oneri di sistema del gas, si rischia un aumento della bolletta pari, a regime, a 459 euro su base annua.

La dinamica del mercato

Stessa dinamica, ma piu contenuta, per il gas naturale: le tariffe sono previste al rialzo «per il terzo e quarto trimestre, rispettivamente del 5% e del 15% rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre». È quanto si legge nella memoria depositata dalla Arera (Authority per energia, reti e ambiente) nelle commissioni Finanze e Affari sociali in occasione dell’audizione del presidente, Stefano Besseghini, sul decreto Bollette.

«A gennaio 2023 - ha detto - si e registrata una riduzione pari al 34,2% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo (quella con consumi medi di 1.400 mc/annui) rispetto a dicembre 2022. Cio e stato determinato dalla riduzione della spesa per la materia gas naturale (-35,9%), dovuta al calo della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale, dal lieve aumento legato alla spesa per il trasporto e per la gestione del contatore (+0,3%) e dal nuovo livello di copertura degli oneri di sistema prevista dalla Legge di bilancio per l’anno 2023 (+1,4%)».

Il mercato del gas

A febbraio si è determinata un’ulteriore diminuzione del 13% del prezzo del gas naturale mentre a marzo 2023 si e registrato un ulteriore calo del 13,4% (inclusi gli effetti delle misure di aiuto). Ciononostante, ricorda l’Arera, le quotazioni dei mercati all’ingrosso del gas naturale per i prossimi mesi «hanno recentemente nuovamente mostrato volatilita crescente». Sul gas, infatti, «incide la stagionalita», ricorda Besseghini. «Quando si avvicina l’inverno, probabilmente vedremo un pò di rimbalzi del prezzo, anche per effetto della rimozione di quegli elementi di protezione che erano stati introdotti precedentemente ma in una spesa complessiva per le famiglie che andra comunque riducendosi, per l’inevitabile ed evidente avvicinarsi ed inoltrarsi nella stagione calda».

Allarme Codacons

«Se le previsioni di Arera di aumenti del 25% per la luce e del 15% per il gas nell'ultimo trimestre dell'anno dovessero trovare conferma, si tratterebbe di una stangata pari a complessivi +317 euro annui a famiglia (+160 euro l'elettricità, +157 euro il gas) rispetto alle tariffe attuali». Lo afferma il Codacons, commentando i dati forniti oggi da Arera secondo cui i prezzi di energia e gas stanno registrando preoccupanti rialzi sui mercati. «Sui prezzi dell'energia pesano ancora le speculazioni sui mercati, con le quotazioni che si impennano quando aumenta la domanda da parte delle famiglie - prosegue il Codacons -. Occorrerà in ogni caso capire come si evolveranno nei prossimi mesi le quotazioni energetiche, in un mercato caratterizzato da molta instabilità e, soprattutto, da inaccettabili speculazioni, che pesano come un macigno sulle tasche di famiglie e imprese». «Il governo non deve farsi trovare impreparato, ed è necessario studiare interventi volti a minimizzare gli effetti del futuro rialzo dell'energia sulle tasche degli italiani, considerato che l'inflazione alle stelle e due anni di caro-bollette hanno già impoverito gli italiani e ridotto sensibilmente i consumi», conclude il presidente del Codacons, Carlo Rienzi.

