Bollette, stangata d'autunno. Aumenti gas +11,4%, elettricità +15,6%

Stangata d’autunno per le bollette elettriche e del gas. Dal 1° ottobre per la famiglia tipo ci sarà un rialzo per la bolletta dell’elettricità del +15,6% e per quella gas del +11,4%, dato quest’ultimo legato anche alla consueta stagionalità con la relativa crescita della domanda.

Il rimbalzo dei prezzi è dovuto anche a un dato positivo, e cioè la riprese delle attività industriali, segno che la fuoriuscita dalla crisi Covid è iniziata. Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, per una famiglia tipo significa spendere su base annua (dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021 nell’ipotesi di prezzi costanti), 70 euro in più per la luce e 96 euro in più per il gas. Una maggior spesa complessiva, quindi, pari a 166 euro. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 09:06

