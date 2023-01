Bollette gas, «calano del 40% a febbraio». Giorgetti: premiate famiglie e imprese che risparmiano

di Redazione web

Le bollette del gas verso un calo del 40% a febbraio: lo annuncia il ministro Giorgetti. «Non voglio dire cose che poi non si verificheranno, ma contiamo che da inizio febbraio» i costi del gas possano scendere di circa il 40%, anche in bolletta. Così il ministro all'Economia, Giancarlo Giorgetti: «Stiamo anche lavorando a un meccanismo - prosegue Giorgetti a un evento elettorale della Lega a Milano - per il quale si paghi a un prezzo che ho definito 'politico' i consumi in linea con i precedenti e con prezzi che seguono il mercato le eccedenze, per premiare i virtuosi e chi risparmia nei consumi».

Coldiretti: «Riduzione del 40% dei costi aiuta famiglie e imprese »

Il calo delle bollette del gas aiuta imprese e famiglie costrette a fare i conti con costi energetici fuori controllo. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla possibile discesa dei costi del gas di circa il 40% ipotizzato dal ministro all'Economia Giancarlo Giorgetti da inizio febbraio. La spesa energetica ha un doppio effetto negativo perché - sottolinea la Coldiretti - riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l'agroalimentare con l'inverno. Il costo dell'energia - continua - si riflette infatti in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e la distribuzione alimentare. La produzione agricola e quella alimentare in Italia assorbono oltre il 11% dei consumi energetici industriali totali per circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all'anno, secondo l'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Enea.

