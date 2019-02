Bollette: forti aumenti per acqua, luce e gas

Ultimo aggiornamento: 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rincari in vista per acqua, luce e gas.Nel 2018 le principali tariffe pubbliche hanno continuato ad aumentare. In particolare il gas registra un aumento del 5,7%, l’energia elettrica del 4,5% e l’acqua del 4,3%.Più contenuto l’aumento dei servizi postali (+2,7), dei pedaggi/parchimetri (+2,1), dei trasporti urbani (+1,6). A segnalarlo è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre.