Benzina, effetto coronavirus: nei prossimi giorni maxi-calo dei prezzi

. Per i primi giorni della prossima settimana l'abituale bollettino di Figisc e Anisa Confcommercio segnala la possibilità di ulterioridell'ordine di 0,5-0,7 cent al litro. È l'effetto del calo del prezzo del greggio , condizionato dall'allarme per gli impatti sull'economia della diffusione del coronavirus . Venerdì l'Eni aveva deciso una diminuzione del prezzo consigliato ai gestori di 1 centesimo al litro su benzina e diesel, portando così il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina a 1,580 euro e del diesel invece a 1,472 euro.