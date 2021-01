Incendi, alluvioni e calamità naturali: Belfor Italia che acquisisce Quadra, specializzata nella messa in sicurezza di aziende e privati danneggiate

BELFOR Italia, filiale del Gruppo BELFOR leader di mercato con oltre 70 anni di esperienza nel risanamento post-sinistro, ha acquisito Quadra, azienda specializzata nell’attività di messa in sicurezza, salvataggio e risanamento di aziende e di abitazioni private danneggiate da incendi, alluvioni e calamità naturali. Quest’operazione rappresenta il primo di una serie di investimenti programmati nei prossimi cinque anni in Italia dalla multinazionale americana e conferma la posizione di leadership di mercato nel nostro paese.

Con questa acquisizione BELFOR avrà in Italia una quota di mercato di circa il 32% su un volume di affari del settore che nel 2019 ha raggiunto circa 62 milioni di Euro[1] aumentando la propria capacità operativa soprattutto nel settore retail, migliorando la capillarità nel mercato italiano e garantendo una maggiore efficienza e proattività agli oltre 30.000 clienti in assistenza preventiva presenti in Toscana e Umbria. “Con questa operazione - commenta Filippo Emanuelli, Amministratore Delegato di BELFOR Italia - BELFOR rafforza la propria presenza sul territorio nazionale e in particolare in Toscana e nel Centro-Italia, dove Quadra è realtà locale stimata e apprezzata. L’investimento, voluto nonostante la crisi mondiale derivante dalla pandemia, conferma i progetti di crescita e sviluppo intrapresi dal Gruppo BELFOR che si realizzano sia attraverso l’acquisizione di aziende locali qualificate e di eccellenza, sia attraverso la crescita interna del proprio capitale umano”. Nata nel 2012 dall’esperienza di oltre trent’anni dei suoi soci Sauro Aiazzi e Giovanni Ponzecchi, Quadra, con sede a Montemurlo in provincia di Prato, ha acquisito sul campo una forte esperienza e un know-how tecnico che l’hanno portata a qualificarsi nel settore come azienda di riferimento seria ed affidabile per interventi post sinistro. Specializzata in interventi di risanamento dopo sinistro di impianti industriali e strutture sia pubbliche che private, ha sviluppato competenze specifiche nel campo della ricostruzione e nel restauro di arredi di pregio, offrendo sempre al proprio cliente una risposta tempestiva e una soluzione tecnica al problema.

“Siamo particolarmente soddisfatti di essere entrati a far parte del Gruppo BELFOR - aggiungono Sauro Aiazzi e Giovanni Ponzecchi - L’operazione permetterà a Quadra di intraprendere importanti progetti di crescita aumentando la gamma dei propri servizi e competenze nel settore e migliorando il livello di assistenza ai Clienti”. Quadra continuerà a operare mantenendo inalterato il proprio marchio e la propria identità verso i clienti e diverrà riferimento operativo per BELFOR in Toscana e Umbria. Dal perfetto abbinamento di know-how, attrezzature e risorse di BELFOR e Quadra nascerà una struttura con maggiore penetrazione nel mercato italiano, dotata di conoscenze e competenze tecniche in grado di fornire ai clienti una soluzione tecnica completa con una rete di servizi sempre più efficace e performante.

