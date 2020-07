Unlock The Change, le B Corp lanciano una campagna per invitare imprese e consumatori ad accelerare verso un futuro sostenibile

Nulla sarà come prima: la crisi sanitaria degli ultimi mesi e il lockdown hanno impattato sulla la vita delle persone su scala planetaria e messo in discussione le fondamenta dei nostri modelli economici.Come possiamo incanalare la pressione di cambiamento alimentata dall’emergenzae trasformarla in una spinta propulsiva? Come possiamo modificare i paradigmi e puntare ad un modello economico più sostenibile? Cosa possono fare cittadini e imprese per “sbloccare il cambiamento”?, insieme a Nativa, tra le aziende capofila del movimento in Italia, invita alla riflessione e all’azione su questi fondamentali temi lanciando la campagna “e”, un progetto di sensibilizzazione per chiedere alle imprese e alle istituzioni di accelerare verso una visione economica che risponda alle priorità del nostro tempo: creare un sistema economico e di business sostenibile, che rigeneri la società e l’ambiente.L’iniziativa ha un obiettivo ambizioso: coinvolgere i consumatori perché giochino un ruolo attivo nella transizione verso un business più sostenibile. Per questo motivo, Nativa e le B Corp partner del progetto hanno ideato una campagna di ampio respiro: comunicazione outdoor con affissioni nei luoghi di maggiore passaggio in tre città (Milano, Roma e Napoli) per i prossimi tre mesi e una call to action al pubblico perché si impegni a chiedere un contributo ancora più forte e concreto da parte delle aziende per migliorare con le proprie azioni la vita delle persone, la società e l’ambiente.I consumatori verranno invitati a consultare il sito internet unlockthechange.it, informarsi sulle iniziative e l’impegno delle B Corp per il bene delle persone e del pianeta e a fare la propria parte per “sbloccare il cambiamento”.Sarà possibile compilare un form online per chiedere alle aziende maggiore trasparenza in termini di sostenibilità ambientale e sociale: in questo modo, chiunque potrà rivolgersi direttamente ai brand ai quali si sente particolarmente legato. Alla fine della campagna, i contributi degli utenti e delle B Corp verranno raccolti e inviati alle imprese, che potranno rispondere e informare i consumatori in merito alle loro azioni e ai loro obiettivi futuri.