Auto elettriche, nel 2022 è aumentato anche il prezzo delle batterie: non era mai accaduto

Non aumenta solo il costo del gas e dell'energia elettrica. Ora anche le batterie che alimentano le auto a trazione elettrica sono rincarate del 7% secondo uno studio di Bloomberg. I motivi sono collegate alla crisi internazionale, alla guerra in Ucraina e dunque all'aumento del costo delle materie prime e del dislocamento della produzione, secondo un articolo de Il Giornale. Ma secondo le stime, già l'anno venturo, ormai dietro l'angolo, sarà stabile nei costi e solo nel 2024 si tornerà a scendere.

Costo medio

In media per un veicolo elettrico si spendono 138 dollari per kWh, dove per l'83% è proprio il costo complessivo di una batteria ad incidere, con un prezzo di 115 dollari a kWh. In Cina, invece, il costo medio al kWh è inferiore, si pagano 127 dollari. Ma il vero obiettivo, lontano fino ad ora, è di raggiungere i 100 dollari al kWh che secondo uno studio di Bloomberg potrebbe essere raggiunto intorno al 2026, sempre che la situazione geopolitica non si complechi ulteriormente sul piano globale o regionale.

Batterie allo stato solido

Ma una ricerca tedesca sottolinea che le attuali batterie agli ioni di litio sarebbero prossime al raggiungimento delle loro massime performance, e la soluzione potrebbe essere quella di adottare una nuova tecnologia di accumulatori allo stato solido, che hanno una differente composizione chimica al loro interno, ma che potrebbero essere impiegati in modo massiccio e realmente impattante sul mercato non prima del 2030, quando la loro produzione sarà su larga scala.

