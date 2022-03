Assicurazioni Generali, il gruppo Caltagirone presenta la sua lista per il rinnovo del cda

Il gruppo Caltagirone ha presentato una lista di 13 nomi per il prossimo cda di Generali. Claudio Costamagna è indicato come presidente e Luciano Cirinà, triestino, attuale responsabile di Austria ed Est Europa del Leone, come amministratore delegato. In lista c’è anche Francesco Gaetano Caltagirone. È stata La VM 2006 Srl, società del Gruppo Caltagirone a deliberare oggi di presentare una propria lista di candidati. Oltre a Francesco Gaetano Caltagirone, ci sono l’economista Marina Brogi, attualmente membro del cda di MFE MediaforEurope; Flavio Cattaneo, ex ad di Terna, Tim e Ntv; Roberta Neri, ex ad di Enav e in precedenza cfo di Acea; Costamagna, ex Goldman Sachs è stato anche presidente di Salini Impregilo e di Cassa Depositi e Prestiti; Luciano Cirinà, triestino, con un’esperienza più che trentennale in campo assicurativo, si legge nella nota del gruppo Caltagirone, «è considerato da molti all’interno della Compagnia il successore dell’attuale Amministratore Delegato e gode di particolare stima e rispetto da parte di tutto il personale della Compagnia» dove «dirige da anni tutto l’Est Europa del Gruppo Generali (Cechia, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Bulgaria, Serbia, Slovenia, Croazia + Austria), area geografica che «sotto la sua guida, è quella maggiormente cresciuta negli ultimi anni».

Nella lista ci sono poi Alberto Cribiore, definito personalità del mondo bancario e finanziario internazionale, già membro del Board of Directors e Chairman Globale di Merrill Lynch ed è stato Vice Presidente del Citìs Institutional Clients Group, aggiunge competenze in ambito finanziario e di asset management alla lista; Maria Varsellona dal primo aprile sarà General Counsel Global di Unilever e porta esperienza rilevante ed internazionale in ambito legal, compliance e governance oltre ad una grande esperienza in ambito tecnologico; Paola Schwizer, professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari all’Università di Parma e professore affiliato alla SDA Bocconi School of Management di Milano; Andrea Scrosati, attualmente ceo di Continental Europe e coo globale di Freemantle, società del Gruppo Bertelsmann, leader mondiale nel mondo dell’intrattenimento branded e digital. È uno dei maggiori esperti di comunicazione del Paese, avendo ricoperto ruoli apicali in Sky Italia è un manager che porta visione strategica ed esperienza nel mondo dell’innovazione e del digitale; Stefano Marsaglia con oltre 30 anni di esperienza in investment banking (Rothschild, Barclays) è stato Executive Chairman Corporate and Investment Banking di Mediobanca; Nicoletta Montella, attualmente Responsabile della Funzione Legal e Compliance in NTV, dopo un’esperienza pluriennale precedente in ruoli di responsabilità nella funzione Legale di Tim; Patrizia Michela Giangualano, esperta di governance, siede nei cda di Leonardo, Ferragamo e Saipem, è consulente in ambito di sostenibilità (Esg) e segretaria dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).

Ad eccezione di Caltagirone, nessuno dei candidati è rappresentante di azionisti né collegato ad azionisti, né era presente nel precedente Consiglio di Amministrazione di Generali. «I profili selezionati esprimono un complesso diversificato di esperienze, conoscenze e competenze, maturate in contesti organizzativi ed operativi nazionali ed internazionali di pari complessità, in grado di comprendere al meglio attività, prospettive e rischi della Compagnia. La lista di candidati è particolarmente equilibrata perché composta da 6 donne e 7 uomini rispettivamente il 46% ed il 54%. La lista si caratterizza inoltre per un elevato numero di Consiglieri indipendenti: l’85% ha infatti le caratteristiche di indipendenza», sottolinea il comunicato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 20:59

