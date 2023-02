Aspi, Tomasi: «Margine operativo 2022 a livelli pre-Covid. Cresce il traffico nelle prime settimane di gennaio»

Nel 2022 "abbiamo riportato la capacità di generazione dei margini operativi della società al pre-Covid". Lo ha detto l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, interpellato sull'andamento del gruppo, a margine del punto stampa sull' avanzamento dei lavori per l'ampliamento alla quinta corsia dell'Autostrada A8 "Milano-Laghi".

"Il 2020 e il 2021 sono stati anni drammatici credo un po' per tutti - spiega Tomasi -. Abbiamo perso nell'anno del Covid, il 2020, più dell'80% di volumi e di traffico. L'anno scorso siamo andati a circa -1,9% rispetto al traffico del 2019, che è l'anno di riferimento perché gli altri anni non sono significativi, quindi, abbiamo riportato la capacità di generazione dei margini operativi della società al pre-Covid". In queste prime settimane di gennaio "stiamo vedendo un ulteriore lieve incremento del traffico leggero e continua a registrarsi un incremento del traffico pesante, che è un segno importante dell'economia che cresce ed è un segno importante anche delle infrastrutture che vanno velocemente in saturazione"

