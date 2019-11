Lufthansa: «Non siamo interessati all'Alitalia attuale»

« La nostra posizione su Alitalia non è cambiata. Siamo interessati a un'Alitalia nuova e ristrutturata per l'importanza del mercato italiano. Non siamo interessati all'Alitalia attuale » ". Lo ha detto il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, durante la conference call con gli analisti interpellato sull'inteteresse per la compagnia italiana. In altre parole, Lufthansa entrerà in Alitalia solo dopo la ristrutturazione, vale a dire dopo che lo Stato italiano avrà risolto la questione degli esuberi che il gruppo tedesco considera necessari (non meno di 5.000).





Giovedì 7 Novembre 2019, 10:47

