Alitalia diventa Ita: la newco pronta al decollo

Per Alitalia si spera in una soluzione «equilibrata in tempi brevi» dopo il nuovo incontro online tra i ministri Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti ed Enrico Giovannini con la Commissaria Ue alla concorrenza, Margrethe Vestager. L’ipotesi a cui si lavora per far decollare Ita in tempi rapidi è trasferire la parte aviation direttamente da Alitalia alla newco, evitando una gara che richiederebbe 4-5 mesi. Ita avrebbe però una flotta di 45 aerei rispetto ai 52 che erano stati previsti in un primo momento e poco meno di 5.000 dipendenti dagli attuali 10.500.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 08:47

