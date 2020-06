Palazzo Chigi: tre miliardi per il rilancio di Alitalia. Ex Ilva, confermato l'accordo di marzo

Alitalia e Ilva, sui due dossier caldi sull'agenda del governo arriva la posizione ufficiale di Palazzo Chigi.

Per il rilancio di Alitalia

saranno messi in campo 3 miliardi. In settimana avranno luogo i primi atti per la newco e le scelte sulla sua governance. È quanto emerge dopo il vertice di ieri tra Giuseppe Conte, Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli.

ex Ilva conferma l'accordo firmato a marzo tra i commissari dello stabilimento e ArcelorMittal. Per il coinvestimento sull'ex Ilva è stata individuata Invitalia. Lo sottolineano fonti di Palazzo Chigi spiegano che ieri c'è stata una riunione sul dossier Conte, il titolare del Mef Roberto Gualtieri e il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.



Stati Generali, Conte: «Sincera gratitudine dall'Europa, l'Italia ha un ruolo centrale»

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Giugno 2020, 23:11

