​Alitalia, Di Maio: «Va tutto per il meglio, presto buone notizie»

«A noi serve restare dentro, non solo per i livelli occupazionali ma per le strategie turistiche dei prossimi 15 anni». Così il vicepremier Luigi Di Maio, a Torino per presentare la 'casa delle tecnologie emergentì, sulla presenza dello Stato all'interno di Alitalia.

Ultimo aggiornamento: 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA