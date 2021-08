Adr-Enel Italia, accordo per rilanciare innovazione, digitalizzazione e sostenibilità

Enel Italia e Aeroporti di Roma insieme per l'innovazione: le due società hanno firmato un accordo per sviluppare soluzioni volte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di transizione energetica, sostenibilità e trasformazione digitale nell'ambito aeroportuale. La priorità è partecipare proattivamente al cambiamento in atto, proiettandosi verso una visione innovativa che garantisca il decollo della connettività del futuro. Per questo ADR ha scelto di puntare su digitalizzazione, sicurezza, innovazione e sostenibilità ambientale e ha avviato da qualche anno un percorso volto all'azzeramento delle emissioni di CO2 nel 2030, in anticipo rispetto ai target prefissati dal comparto aeroportuale europeo.

"L'intesa appena firmata con Enel - ha commentato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma - dimostra la volontà di due aziende con grande spinta verso il futuro di fare sistema per individuare soluzioni innovative, sostenibili e realmente efficaci per accompagnare il rilancio del settore aeroportuale così duramente colpito dalla pandemia. Siamo convinti che le eccellenze italiane possano e debbano lavorare insieme per la trasformazione e il rilancio di un settore strategico per il nostro Paese, e quello di oggi rappresenta il primo importante passo di questo percorso". "Con questa intesa – ha commentato Carlo Tamburi, Direttore Enel Italia – avviamo una collaborazione con un partner di assoluta eccellenza. Grazie all'accordo siglato con ADR potremo condividere soluzioni tecnologiche e innovative in un settore fondamentale come quello aeroportuale, creando sinergie che possono supportare il rilancio strategico del settore e del Paese in chiave sostenibile".

L'accordo tra Enel Italia e ADR ha come obiettivo quello di identificare soluzioni digitali innovative, per sviluppare un network basato sulla condivisione di progettualità e idee. In questo contesto, Aeroporti di Roma ed Enel si pongono come player di riferimento nell'ambito dell'"open innovation", avvalendosi non soltanto di partnership internazionali, ma anche delle competenze sviluppate internamente. È stato facile trovare un punto d'incontro, nonché obiettivi comuni in quanto sia ADR che Enel sono impegnate da tempo nel favorire l'utilizzo delle tecnologie digitali per consentire una crescita intelligente e sostenibile e per fare dell'innovazione e della tecnologia strumenti di crescita economica e sociale del Paese. ADR ed Enel hanno avviato da alcuni anni una collaborazione in diversi ambiti quali forniture di energia e gas, servizi di flessibilità come il demand response e la gestione dei surplus di energia elettrica (servizi GEO). Entrambe le società hanno manifestato l'interesse ad esplorare, direttamente o indirettamente, con il coinvolgimento di società controllate, ambiti concreti per lo sviluppo di specifici progetti. Gli obiettivi posti sono molto ambiziosi, ma nello stesso tempo assolutamente concreti, con l'avvio di tavoli tecnici finalizzati all'individuazione e definizione congiunta di interventi sulle infrastrutture energetiche, per raggiungere la completa decarbonizzazione e migliorare la qualità e la stabilità di servizio. Così l'autoproduzione di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, iniziative di efficientamento energetico e servizi di flessibilità e mobilità sostenibile.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA