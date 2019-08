Addio agli 80 euro del bonus Renzi: cosa cambia e cosa succede in busta paga

Giovedì 8 Agosto 2019, 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ildipotrebbe ben presto sparire, almeno nelle modalità e nelle forme di erogazione note fino ad oggi. Il governo ha infatti ribadito di voler far rientrare glinell'àmbito dellae dellae a questo punto, inevitabilmente, ildovrebbe cambiare nome e struttura.Gliintrodotti e distribuiti mensilmente dal governoriguardano ida lavoro dipendente che vanno dagli. Poi ilscende pian piano, fino ad azzerarsi sopra i. Ne beneficiano circa 11 milioni di contribuenti ed è prevista un’erogazione dia beneficiario.Finora il bonus si è configurato come un'aggiunta monetaria allo stipendio (dunque visibile chiaramente in busta paga). Qualora diventasse una detrazione, scomparirebbe dalla busta paga.Il desiderio di intervenire sulla misura da parte del governo gialloverde non è un fatto recente. Già qualche tempo fa infatti, il ministro dell'Economiaaveva comunicato che riformulare e rimodulare il provvedimento (cambiandone anche il nome) fosse più che una semplice idea.Come detto, gli effetti della misura in busta paga dovrebbero risultare evidenti fin da subito: lo stipendio netto mensile dovrebbe diminuire sicuramente nel caso in cui si decida di far diventare ilunaQuest'ipotesi renderebbe però la misura non più uguale per tutti, creando importanti differenziazioni basate sul reddito. Indubbiamente qualcuno ci guadagnerebbe, mentre altri ci rimetterebbero. In sostanza, ci “guadagna” di più chi ha un reddito più alto. Chi invece si colloca nella fascia compresa tra glirischia di essere penalizzato, perché difficilmente arriverebbe a coprire, grazie alle detrazioni, l’importo attuale del bonus degli, corrispondente aI cittadini più danneggiati dunque, sarebbero in questo caso quelli appartenenti alle fasce più basse, non potendo arrivare a una capienza fiscale dil’anno e non vedendosi poi restituita questa somma nemmeno sotto forma di. L’unica possibilità, in questo contesto, è che il governo decida di aggiungere altre risorse per evitare che questo accada. C’è però anche un'altra ipotesi: lapotrebbe decidere di non toccare gliaumentando anzi la somma e proiettando il provvedimento sul versante, con l'idea di unavolta ad abbassare il cuneo fiscale.