Totti ministro?

Sono giorni tosti per la politica italiana, i cui leader devono definire chi rivestirà ruoli di governo. Sono scelte delicatissime, condizionate dal contesto internazionale nel quale l’Italia è inserita.

“Condizionate?” -dirà qualcuno- “l’Italia è sovrana e deve poter scegliere da chi farsi governare senza rendere conto a nessuno”. Costui ha ragione o no? Consideriamo il caso del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Immaginiamo che, esercitando la libertà incondizionata che spetterebbe a uno Stato sovrano, a fare il Ministro venga nominato: (I) Francesco Totti; oppure (II) un senatore che in campagna elettorale non ha fatto altro che attaccare l’Euro; oppure (III) un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta.



Mercoledì 19 Ottobre 2022

