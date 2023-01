Sovrani alimentari

In questi ultimi anni, e con particolare intensità dalla pandemia in poi, sono aumentate le marche che stampano sulla confezione il tricolore, o una scritta inneggiante all’italianità delle materie prime utilizzate.

In alcuni casi, fra i quali troviamo anche produzioni della cosiddetta “eccellenza del Made in Italy”, questa origine viene regolamentata, certificata e sottoposta a severi controlli: sono le filiere DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta).

Insomma, il “100% italiano” sembra essere divenuto, per molte marche, un valore da esplicitare e comunicare.

Anche i consumatori sembrano pensarla così, tanto che gli acquisti di cibi e bevande “tricolori” sembrano essere cresciuti di circa un quarto negli ultimi anni.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA