Sei buoni consigli per scegliere l'università

Mi capita spesso che genitori di figli in procinto di iniziare l’università mi chiedano consiglio in merito a quale possa essere la scelta migliore.

La mia risposta è: boh? Dipende. Però ho sempre pronti sei buoni consigli, finora mi pare ben funzionanti. Eccoli.

1 Speak English. L’integrazione dell’economia non tornerà indietro. La nostra economia vive di mondo e lì si parla inglese.

2 Accogli la scienza. Non so quali saranno i mestieri migliori ma so che vivranno di scienza e tecnologia -cose con cui si fa amicizia da bambini.

3 Fai sport. Respira, fatica, competi, divertiti. Saper respirare e faticare serviranno a gestire lo stress e la competizione (che fa bene). Divertirsi nel proprio mestiere è uno dei segreti del successo.

4 Sii curioso. È probabile che si sarà chiamati a vivere molte vite lavorative diverse. Essere curiosi aiuterà a cogliere il meglio di ciascuna. Quindi, osserva, ascolta, esplora.

5 Viaggia. L’Italia è in piena decadenza civile, te ne accorgerai solo girando il mondo. Così potrai aiutarci a invertire la rotta.

6 Scegli Atenei e Corsi che promettono fatica e selezione. Non è retorica sul merito o sulle classifiche (entrambe detestabili e false): la vita lavorativa è selettiva, meglio allenarsi.

Riguardo a quest’ultimo punto, mi permetto un consiglio bonus: se sei romano, la laurea di base falla a Roma; se sei milanese, studia a Milano. In entrambe le città le università sono ottime e molte le opportunità.

Poi, parti (e magari, un domani, torna).



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 07:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA