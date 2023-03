Quei bravi (?) ragazzi

Due ragazzi hanno imbrattato di vernice Palazzo Vecchio a Firenze. Non è la prima volta che un atto del genere viene compiuto. Chi lo compie lo giustifica come necessario a tenere alta la tensione sul tema dell'ambiente.

A modo loro, insomma, i verniciatori di Firenze si fanno paladini di un problema "complesso" -cioè dai risvolti tecnologici, economici, politici e sociali- noto come Sostenibilità. L'ONU pensa sia al centro del futuro del mondo e l'ha definita con 17 obiettivi (SDGs Sustenible Development Goals) da raggiungere entro il 2030. L'Italia non è messa bene: 10 obiettivi su 17 non solo non sono stati raggiunti ma si è fatto addirittura qualche passo indietro.





