Messaggi da Davos

Davos è un paesotto svizzero, non particolarmente bello ma perfetto per gli sport di montagna.

Immagino che i suoi abitanti siano grati alla globalizzazione, perché proprio grazie ad essa casa loro è divenuta famosa -e quindi frequentata- anche al di fuori della cerchia degli amanti delle Alpi.

A Davos, infatti, si tiene ogni anno uno dei grandi riti laici della globalizzazione: il Forum Economico Mondiale. Si tratta di un incontro di studio, confronto e analisi, ma è anche (o soprattutto?): una vetrina internazionale per governi e imprese in cerca di legittimazione e gloria internazionali, un’occasione di relazione fra potenti, una passerella personale.

Tutto avviene in lingua inglese (e questo, forse, spiega -in toto o in parte- perché l’Italia quest’anno non fosse proprio super-rappresentata).



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 06:00

