Intelligenza artificiale, 9 rischi e 5 vantaggi

IA sta per intelligenza artificiale. È un campo che si occupa di creare entità (es. gli algoritmi) in grado di emulare alcune delle capacità della mente umana, come l’apprendimento, il ragionamento, l’elaborazione del linguaggio e così via -insomma, quelle cose che ci distinguono, in positivo, dagli altri animali. Obiettivo della IA è sviluppare sistemi in grado di apprendere autonomamente, adattarsi e prendere decisioni “intelligenti”.



Ne abbiamo paura. Facciamo bene?

Vediamone i 9 rischi principali:

(i) perdita di posti di lavoro a causa dell’automazione; (ii) diffusione di algoritmi discriminatori; (iii) sorveglianza di massa; (iv) manipolazione delle informazioni e delle opinioni pubbliche tramite la disinformazione; (v) possibilità di creare armi autonome; (vi) minaccia per la privacy e la sicurezza dei dati personali; (vii) impiego in attività criminali (come il furto di identità); (viii) indebolimento delle capacità umane e (ix) accentuazione delle disuguaglianze sociali.

Ovviamente ci sono anche dei vantaggi e non da poco. In estrema sintesi, sono 5: (i) sostituire l’uomo in attività sgradevoli (es. con l’automazione); (ii) supportare il pensiero dell’uomo (es. migliori previsioni); (iii) personalizzare beni e servizi; (iv) potenziare l’attività umana (es. la ricerca medica); (v) aiutare nella sfida ambientale (es. riduzione sprechi d’acqua).

Tutto quello che avete letto qui non l’ho scritto io.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 07:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA