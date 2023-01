Il carbone della Befana

Cara Befana, finisce un altro anno. Stiamo per metterci alle spalle un tempo brutto e tutti guardiamo al 2023, sperando che finalmente qualcuno arriverà a risolvere i nostri problemi.

Molti sono cresciuti anche quest’anno: per esempio, il debito pubblico, l’abbandono scolastico, l’invecchiamento della popolazione; l’impoverimento dei certi medi.

Di altri problemi non abbiamo più potuto fare finta di nulla: per esempio che l’energia elettrica è la base della vita moderna e che da decenni noi siamo attrezzati malissimo per produrla; oppure che costruire la casa dove ti pare (come hanno fatto certi nostri nonni), forse non è una buona idea, perché poi ti crolla addosso la montagna (ed è per quello che qui dicevano che non era opportuno costruire quella casa, non per cattiveria).



