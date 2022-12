Il Bancomat del debito

Immaginate di essere l’amministratore di un enorme, immenso condominio. Gli abitanti sono numerosi, i bambini un po’ meno; abbondano gli anziani e, ogni anno di più, anche gli stranieri che vengono a viverci.

Chi ha gestito il condominio prima ha lasciato un enorme debito e le spese correnti sono ingenti. Voi lo gestite al meglio, anche coprendo le necessità quotidiane con dei prestiti (che regolarmente rimborsate). Naturalmente vi servono contributi dai condomini, sennò come coprite le spese?

Alcuni li pagano regolarmente, altri no: c’è chi non ce la fa, e c’è chi li evade (anche se non è povero, anzi). Voi cercate di aiutare i primi in vari modi: ogni tanto date un po’ di soldi; a qualcuno non chiedete proprio nulla; ad altri fate solo finta di chiedere il contributo dovuto (e chiudete gli occhi se non paga).



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 06:00

