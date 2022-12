I pensieri dell'Arcangelo

CEO è l’acronimo di “Chief Executive Officer”. In italiano sta per “Amministratore Delegato”. cioè il capo azienda (nel gergo fantozziano: l’Arcangelo).

Chi fa questo mestiere maneggia numeri (i conti, che devono tornare); gestisce persone (le “risorse umane”, che brutta espressione!); rende conto alla proprietà (i “padroni” si diceva un tempo); coordina il lavoro altrui (gestisce il business, si dice) e riflette, oggi, su come sarà il domani dell’azienda che guida. Una faticaccia, insomma, ricca di problemi, povera di pause e ben pagata -anche se nelle aziende è forse la posizione più precaria che ci sia.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 06:00

