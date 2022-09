Export, vendere o essere comprati

di Alberto Mattiacci

L'export è un mattone prezioso dell'economia italiana. Fondamentalmente si tratta di una grandezza contabile che fotografa un fenomeno: l'acquisto, da parte di persone non residenti in Italia, di beni e servizi prodotti in Italia. L'Istat ci dice che nel 2021 questo fenomeno ha generato 516,3 miliardi di euro (un record). Se consideriamo che il PIL italiano è stato di 1781 miliardi, il calcolo è semplice: circa il 30% della ricchezza italiana si basa sull'export.

Ad esportare sono circa 136 mila imprese. Meno di 15mila fanno oltre il 90% dell'export. E qui sta il bello. Export, infatti, può significare due cose: vendere o essere comprati.



