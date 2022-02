Il Capitale siete voi

Circa un anno fa, il Capitale festeggiò l'avvento di Mario Draghi al governo del paese.

La Borsa italiana -che tanto italiana più non è, dato che fu venduta agli inglesi prima e, oggi, è francese festeggiò macinando record. Tradotto: i capitali internazionali (e nazionali) ricominciarono a comprare i titoli azionari delle aziende quotate alla borsa di Milano.

Anche il famigerato spread ne beneficiò e tornò a scendere. Non è un dato da poco, perché il nostro paese ha un debito elevatissimo e anche piccole variazioni nel suo costo, significano miliardi di euro (in più, o in meno) da pagare. Anche qui il governo Draghi fu festeggiato: i capitali internazionali (e nazionali) ripresero ad acquistare titoli del debito pubblico italiano.

Ma chi è il Capitale, chi ne è il detentore, chi sono questi investitori che fanno andare la Borsa su e giù, calare o crescere lo spread italiano?

La platea è vasta: fra loro ci sono banche, fondi e assicurazioni.

Le banche investono i denari che hanno nei depositi, perché quello fanno di mestiere. I fondi pensione investono per ricavare dai contributi dei lavoratori il necessario a pagarne le pensioni. Le assicurazioni devono ricavare dalle polizze i fondi necessari a ripagare gli assicurati. I fondi comuni raccolgono i risparmi delle persone e li impiegano al meglio, seguendo la logica che l'unione fa la forza.

La domanda è: in quante di queste situazioni vi ritrovate? Sorpresa, sorpresa: il Capitale siete anche voi!

