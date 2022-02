Conservare per rinnovare

La Politica italiana ha compiuto un atto che cambierà il paese: confermare in ruolo gli stessi Presidenti di prima. Può apparire un paradosso ma non lo è. Vediamo.

Quasi un anno fa -il 13 febbraio 2021- Mattarella battezza il (primo?) governo Draghi. Mario Draghi è noto agli europei per una frase a qualunque costo- rivolta ai mercati finanziari nel luglio 2012. Tradotta, significava: caro Capitale, la Politica ha deciso che l'euro debba vivere, quindi farai meglio ad adeguarti.

Nove anni dopo, il popolo italiano, memore di ciò, accoglie Draghi con fiducia -e, alcuni, qualche sollievo.

Il Capitale festeggia l'evento: gli investitori acquistano i titoli italiani, pubblici e privati. Si accoda anche la UE, mesi dopo, riconoscendo all'Italia 65 miliardi a fondo perduto, cioè da non restituire: 44,7 miliardi da spendere entro nel biennio 2021-22 e altri 20,7 da impegnare entro il 2023. Poi, ci sono altri miliardi (circa 150) dati in prestito, per progetti che traguardino al 2026.

Questi denari sono stati concessi sulla base di un progetto (il PNRR) il cui fine è rinnovare il Paese, secondo alcune direttrici (digitale, ecologia, inclusione, ecc.).

Morale: la fiducia in un paese dipende (anche) dai leader che questo si da. La rete politico-economica mondiale alla quale l'Italia è saldamente connessa, si fida che Mattarella e Draghi sapranno applicare il PNRR, cioè cambiare il Paese in meglio.

Conservare, perciò, una volta tanto, sarà (forse) sinonimo di rinnovare.

