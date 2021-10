Non solo soldi, piccolo è bello

L'economia non è solo denaro. Intendiamoci, il denaro è centrale: esprime il valore delle cose (il prezzo di un gioiello), misura comportamenti (le compravendite di case), consente di vivere (il reddito da lavoro), progettare futuro (il risparmio) e altro ancora. Ma se riducessimo tutto al denaro, l'economia -che della vita umana è una forma importante- sarebbe poca cosa.



Alcune attività economiche sembrano esser sopraffatte dal denaro: un esempio è il calcio professionistico, di cui già ci siamo occupati (un po' da amanti delusi) in questa rubrica. Ci sono, però, interi comparti dell'economia che, sebbene molto attenti ai conti, coltivano uno spirito differente.

Lì ci sono persone e famiglie che fondano aziende e vi mettono tutto: patrimonio, tempo e poi talento, passione, fatica. Per loro, vendere non significa solo guadagnare denari. È come se qualcuno dicesse loro: bravo! ben fatto! Spesso sono piccole imprese (hanno meno di 9 addetti): rappresentano il 95% degli oltre 4 milioni di aziende italiane.

Un comparto la cui economia genera (molto) denaro ma vive di (grande) passione è quello del vino: 46 mila aziende che, nel complesso, generano 13 miliardi di fatturato, il 43% da export.

Un comparto che copre tutta l'Italia con oltre 526 indicazioni geografiche: 671 mila ettari a vigneto, visibili ovunque.

Le piccole imprese sono una fortuna: catalizzano e sprigionano energie, creano ricchezza, rinnovano tradizioni. Un'economia da prendere ad esempio, insomma.

