Ucraina-Italia, quei 2.400 chilometri

L'Ucraina dista circa 2400 kilometri dall'Italia. Un tempo non molto lontano, diciamo 50 anni fa, una tale distanza avrebbe issato una barriera insormontabile fra quel che accade laggiù e la vita degli italiani. Oggi no.

In realtà un'avvisaglia (e che avvisaglia!) vi fu 30 anni fa: l'incidente di Chernobyl, infatti, arrivò, via aria, sulle nostre tavole. Il vento, che se ne infischia dei confini, portò chissà quante sostanze nocive sopra le nostre coltivazioni; l'acqua piovana fece il resto, facendole filtrare fin dentro le falde acquifere, contaminando terreni e radici -con effetti ancora perduranti. Il fatto che non se ne parli non significa che non vi siano. Il Cesio, per dire, si riassorbe in decenni: ne abbiamo ricevuto molto da quell'incidente e non senza impatto sulla salute.

Se ieri erano le conseguenze sanitarie a preoccupare, oggi sono quelle economiche. In un mondo che si è dato una forma differente, che intreccia paesi lontani e vicini in un medesimo reticolato economico, le distanze in kilometri sono irrilevanti. Perciò quello shock colpisce direttamente l'economia italiana. Dove? Al cuore: rischiamo la stagflazione, ovvero alta inflazione e bassa crescita. Se l'economia non cresce avremo meno soldi in tasca e l'inflazione ne abbasserà il potere di acquistare beni e servizi.

In breve, se questo scenario dovesse avverarsi e durare, ci impoveriremo.

Morale: oggi come ieri, quel che accade in Ucraina condiziona la vita qui - direttamente e non per poco tempo.

