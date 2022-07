L'economia è come la vita, ci aspetta un autunno di tensioni?

Pochi mesi fa si festeggiava: è boom per l'economia italiana!; Avremo una crescita cinese!; Made in Italy è record!. Pochi mesi fa qualcuno diceva: avremo problemi a gestirli tutti questi soldi che arrivano dall'Europa! (col retropensiero che PNRR sia un sinonimo di Bancomat).

Ora, il PNRR non è un Bancomat e in economia il barometro può cambiare rapidamente. Uno va a rovistare nel web e trova, ad esempio, che a dicembre 2021 (ieri, insomma) le aspettative sull'inflazione erano circa il 2%. Oggi quella effettiva sta intorno all'8%.

Il punto è come viviamo queste situazioni: in genere, in modo emotivo (spesso truccato, con qualche numero, affinché sembri scienza). Ad esempio, non manca fra gli economisti chi vede un rapido ritorno all'inflazione a due cifre ovvero sopra il 10% (e, dammi retta, arriveremo al 20% -dice qualcuno). Di conseguenza, come ogni luglio, si pronostica un autunno difficile, con disoccupati per le strade (ma non c'è carenza di manodopera?), recessione ed elezioni anticipate con uno scenario si ingovernabilità (maddai?). Ovviamente lo spread è pronto a visitare le stelle.

E poi: finiscono i ghiacciai, brucia Roma, la guerra arriverà qui, vedrai (o, comunque, durerà a lungo), quelli là ci stanno già preparando un nuovo lockdown a ottobre (ma non dobbiamo scendere in piazza, a ottobre?).

Morale: l'economia è come la vita, piena di sorprese. Un po' di cautela e senso della misura non guasterebbero.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 07:09

