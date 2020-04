Heart Day 2020, Green economy per sopravvivere

Earth Day. Oggi è la giornata mondiale della Terra.

Il pensiero corre al riscaldamento globale (siamo usciti dall'inverno più mite dell'ultimo secolo) e poi alla raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti; lo sguardo poggia sulle borracce d'acqua, molto in voga fra i giovani per togliere un po' di plastica dagli oceani; infine godiamo dell'aria, pulita e profumata dalla primavera: un inatteso regalo della quarantena Covid19, che ha fermato le auto.

Gli scienziati hanno battezzato Antropocene l'era geologica nella quale viviamo, a sottolineare il forte impatto dell'azione umana sul pianeta. È dagli anni Sessanta, circa, che in molti avvertono che il modello di economia in fieri sarebbe stato deleterio per il pianeta, cioè da esso non sostenibile. La Green Economy, l'idea di una economia invece sostenibile, ha le proprie radici laggiù, nel pensiero di quei primi saggi.

Ci sono almeno tre buone ragioni per sposare questo sistema di idee: la prima è che la crisi ci costringerà a ricostruire: farlo in modo sostenibile è saggio; la seconda è che la Ue investirà somme notevoli affinché lo si faccia; la terza è che, se la natura soffre, il problema siamo noi, mica il pianeta. Ricordate gli umani di Wall.E? Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 08:09

