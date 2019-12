Dazi miei...Dazi tuoi. Lo strumento riesumato da Donald Trump

Donald Trump passerà alla storia per molte ragioni. Una è l'aver riesumato uno strumento in declino: il dazio.

Un dazio è un sovraprezzo: se un vino francese costa 10 dollari, ad esempio, col dazio può arrivare a costarne 30, 50, 100 -a seconda dell'entità decisa.

Il dazio è un'arma offensiva. Istituirlo non è certo una mano tesa, quanto piuttosto un ceffone. Se un leader vuole acquisire immediata popolarità a casa propria cosa fa? Impone dazi ai prodotti stranieri. Gli effetti? Maggiori entrate fiscali, protezione dell'industria nazionale, indebolimento di quella francese. Bene, no?

Osservate, ora, casa vostra. È piena di cose: abiti, computer, mobili, bicchieri. Le case dei vostri nonni non erano così opulente. La ragione è anche questa: a differenza di loro, noi viviamo tempi nei quali esistono la UE e l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Due istituzioni che si sono occupate soprattutto di agevolare le importazioni.

Considerate, infine, questo: l'Italia è il nono paese del mondo (su 196 esistenti) per valore dell'export. Una corsa ai dazi sarebbe, per noi più che per altri, una ferita mortale. Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA