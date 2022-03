Alberto Mattiacci su Leggo: «Gli Unicorni esistono»

L'Unicorno è un animaletto molto caro ai bambini e alla finanza. L'unicorno a 4 zampe, coda e un corno è una creatura di fantasia, quello della finanza esiste per davvero. Si chiama Unicorno una startup privata che ha una valutazione superiore a un miliardo di dollari. Traduco: si tratta di imprese tecnologiche - che, quindi, fanno cose che vanno a corrente elettrica e usano cavi, schermi, chip, software eccetera -; che sono nate piccole - alcune dentro un garage di qualche città americana, per dire -; e che godono di grande considerazione fra chi investe soldi -soprattutto quelli altrui-nelle imprese. Per i bimbi, gli Unicorni sono un misto di realtà (il corno è fissato in testa a un cavallo, che esiste per davvero) e di speranza (i bimbi si aspettano di vederlo volare e fare miracoli). In finanza è lo stesso: gli Unicorni sono un misto di realtà (alti fatturati, tecnologie innovative, reputazione e molti clienti) e di speranza. La speranza è la scommessa che queste startup possano fare, in futuro, ancora più soldi di quanti non ne abbiano fatti già (es. Yoox, il primo unicorno italiano, che vende moda); che possano aprire nuovi business (es. SpaceX turismo spaziale), o rinnovare quelli di sempre (es. le Fintech, che mischiano finanza e tecnologia). La metà degli Unicorni esistenti al mondo (circa 900) è nata negli USA. Evidentemente lì, agli Unicorni, ci credono tutti, piccoli e adulti.

