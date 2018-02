Diventano ricchissimi con i bitcoin : "Ora fondiamo la prima città per sole criptovalute"

Mercoledì 7 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si chiama "" ed è il nuovo progetto annunciato da un gruppo di, di cui molti californiani, che hanno fatto fortuna con i: gli uomini, arrivati a, si sono stabiliti in un hotel sulle colline di San Juan e hanno iniziato ad informarsi riguardo terreni da acquistare sull'isola, devastata qualche mese fa dall'uragano Maria.Il sogno di questi utopisti è di fondare la prima criptocittà autogestita, basata su un totale decentramento e sull'abolizione di ogni autorità (alla base della blockchain, tecnologia che regola il sistema Bitcoin). Quale luogo migliore per farlo di un posto dove "ricominciare da zero, dove l'uragano ha spazzato via tutto", come dichiara Stephen Morris, uno di loro."Non è solo che non ci piace pagare le tasse - continua -, Portorico consente soprattutto di costruire qualcosa di totalemte nuovo".Sono anni che Portorico tenta di attirare investitori stranieri, garantendo esenzione totale dalle tasse sui redditi e molte altre agevolazioni fiscali: questi nuovi milionari hanno capito subito che si trattava di un'occasione più unica che rara.Le autorità di Portorico sperano che la cosa porti sviluppo economico ed il governatore stesso parteciperà, il prossimo mese, ad una conferenza sulla blockchain che i ricchi visionari terranno appositamente: Puerto Crypto.I locali, comunque, si mostrano diffidenti nei confronti dei milionari e del progetto, notando che, al contrario di qualsiasi portoricano, i nuovi arrivati non hanno difficoltà nell'ottenere autorizzazioni di alcun tipo e non devono pagare alcuna tassa.