Bitcoin crolla sui mercati globali perso il 40 per cento del suo valore record

Incubo Bitcoin sui mercati asiatici. La criptovaluta, arrivata nei giorni scorso sopra quota 20 mila dollari, scivola sotto 12.000 per la prima volta da inizio dicembre. Alla fine di una settimana complicata la criptovaluta porta quindi al 40% circa il suo ribasso dal record storico di domenica scorsa. I prezzi sono calcolati da Coinbase, uno dei maggiori mercati di scambio del Bitcoin. La piattaforma oggi ha sospeso anche temporaneamente tutti gli ordini di acquisti e vendite della criptovaluta. Una disattivazione per risolvere un problema di cui Coinbase non fornisce dettagli e che arriva mentre i prezzi del Bitcoin sono in forte calo.

