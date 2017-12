Bitcoin, la Commissione Europea avverte: "Investitori state attenti, rischiate di perdere tutto"

La Commissione Europea «sta monitorando gli sviluppi relativi ai Bitcoin e alle criptovalute. Nelle ultime settimane i Bitcoin hanno attratto ancora di più la nostra attenzione: ci sono chiari rischi per investitori e consumatori, associati alla volatilità dei prezzi, inclusi il rischio della completa perdita dell'investimento, problemi operativi e di sicurezza, manipolazione del mercato e carenze» di vario tipo. Lo afferma il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa a Bruxelles.



«Devo ricordare - continua Dombrovskis - che il valore dei Bitcoin non è garantito da alcun tipo di emittente o di Paese ed è determinato dal semplice incrocio della domanda e dell'offerta. Gli investitori devono sapere che» il prezzo di questo tipo di asset «può cadere in qualsiasi momento. Vale la pena ricordare che c'è una sola valuta nell'Eurozona, l'euro», e criptovalute «come il Bitcoin non sono vere valute, come il loro nome potrebbe invece suggerire».



«Oggi - prosegue Dombrovskis - abbiamo scritto alle autorità di vigilanza europee, per chiedere loro di considerare come questione urgente di aggiornare i loro precedenti avvisi e dichiarazioni alla luce dei recenti sviluppi sul mercato. Bisogna dire che ci sono stati già avvertimenti dell'Eba, nel 2013, sulle valute elettroniche e più recentemente, in novembre, l'Esma - conclude - ha diffuso una dichiarazione per informare gli investitori dei rischi connessi ad alcune offerte iniziali di valuta».

