Susanna Tamaro: «Mi ritiro dalla vita pubblica». Ha la sindrome di Asperger

Susanna Tamaro si ritira dalla vita pubblica. Ad annunciarlo è stata lei stessa parlando ad una platea di lettori durante l'evento "Buon compleanno, Susanna", per festeggiare i suoi 62 anni. Susanna Tamaro, però, ha sottolineato che è sua intenzione continuare a scrivere. «Mi ritiro dalla vita pubblica perché non ho più energie - ha spiegato la Tamaro - Come sapete soffro di una sindrome neurologica, quella di Asperger, che dà tanti vantaggi, come una memoria spaventosa, ma anche tanti svantaggi, soprattutto dopo 50 anni».